30-летнего жителя Липецка осудят за кражу телефонов и 22 тысяч рублей с банковского счета Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке за кражу сотовых и денег со счета будут судить 30-летнего мужчину. По данным предварительного следствия, с января по февраль злодей дважды похитил телефоны, оставленные без присмотра. Один из них – на общей кухне общежития. Липчанин вошел в банковское приложение и перевел себе более 22 тысяч рублей.

Также в феврале мужчина украл из магазина бытовой химии парфюм за 2 500 рублей, а после продал его за 2 000 рублей. Кроме того, горожанин нарушал ограничения административного надзора. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, уголовное дело уже направили в суд. Обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, что жителя Задонского района осудят за незаконное хранение пороха и обреза ружья. Подробности здесь.