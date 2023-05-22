В Липецкой области запретили въезжать в леса на машинах из-за высокой пожароопасности

Липчанам запретили въезжать в леса на машинах Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области запретили въезжать на машинах в леса из-за высокой пожароопасности. Ограничение будет действовать до 9 июня. На дорогах к лесным массивам выставят посты, усилят патрулирование.

Как объяснили в пресс-службе регионального правительства, пешком гулять по лесу можно. При этом строго соблюдая правила пожарной безопасности. Запрещено разводить костер, бросать горящие спички или непотушенные окурки, оставлять мусор, особенно стекло.

Напомним, что за нарушение правил штрафы для граждан – до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - до 900 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 1 миллиона. Телефон прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00. Региональной диспетчерской службы: 8(4742) 78-72-97, 8-920-517-94-00.