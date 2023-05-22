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НовостиОбщество22 мая 2023 11:34

Ректором ЕГУ имени Бунина стал профессор Сергей Щербатых

Ранее мужчина занимал должность и.о. главы вуза
Алина ПАЛАГИНА
с официального сайта ФГБОУ ВО "ЕГУ им. И.А. Бунина"

с официального сайта ФГБОУ ВО "ЕГУ им. И.А. Бунина"

Фото: с сайта

Елецкий государственный университет имени Бунина возглавил профессор Сергей Щербатых. Поздравление написали на сайте вуза.

Сергей Викторович родился в 1982 году. В 2004 получил диплом по специальности «Математика» в ЕГУ. Затем начал преподавать в университете. Через два года окончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию.

С февраля 2014 года работал проректором по учебной работе, а в 2022 стал исполняющим обязанности ректора ЕГУ. В 2017 Сергею Щербатых присвоили ученое звание профессора.

Напомним, Алексей Костин получил должность и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Липецкой области. Ранее место занимал Роман Сапрыкин.