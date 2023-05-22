Из-за ремонта трубопровода в Липецке питьевую воду отключат на Юношеской во вторник 23 мая

23 мая специалисты будут ремонтировать трубопровод на улице Юношеская в Липецке Фото: Алина ПАЛАГИНА

Во вторник, 23 мая, специалисты будут менять трубопровод Д-50 по Юношеской, 39. Из-за ремонта с десяти утра на этой улице перекроют воду, сообщает пресс-служба «РВК-Липецк».

Без холодной воды останутся административные здания и несколько частных домов по адресу: Юношеская, 39; 39а; 43а; 43м; строения 43п, 43Б, 43Г, 43Г/1 и 43Д; 43/2, 43/3. Машина с водой приедет на Юношескую, 39.

Подачу ресурса возобновят после того, как сотрудники водоканала завершат работу. Специалисты предупреждают, что после включения вода может течь мутной. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.

Напомним, также 23 мая в областном центре отключат свет на 12 улицах. Ознакомиться с адресами можно по ссылке.