Спасатели вытащили из пруда утонувший ВАЗ в селе под Липецком

Спасатели подняли со дна пруда утонувший ВАЗ Фото: УГПСС Липецкой области

В понедельник 22 мая в Липецкой области спасатели вытащили из пруда ВАЗ-2115. Машина съехала в водоем в селе Никольское Добровского района. Это уже шестой случай с начала года.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, спасатели прибыли на место происшествия. Передняя часть автомобиля полностью была под водой. Задний бампер «пятнадцатой» торчал над поверхностью. С помощью троса специалисты вытянули ВАЗ.

Напомним, 19 мая «Лада Приора» утонула в пруду села Мокрое Краснинского района. Никто из людей не пострадал.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.