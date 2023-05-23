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НовостиПроисшествия23 мая 2023 9:09

Три расчета МЧС тушили пожар в жилом деревянном доме под Липецком

Огонь уничтожил крышу и повредил вещи в здании
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Пожар в Ельце Липецкой области

Пожар в Ельце Липецкой области

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В понедельник 22 мая в Липецкой области вспыхнул жилой деревянный дом. Пожар случился в Ельце на улице Советская. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, на месте работали три спасательных расчета. Итог: сгорела крыша здания на площади 40 квадратных метров. Также огонь повредил деревянные перекрытия, внутреннюю отделку и вещи в доме.

В тот же день в селе Казинка Тербунского района полыхал кирпичный сарай. Пламя повредило имущество на 10 квадратных метрах. У жителей Липецка несколько раз подгорала пища – в домах на улицах Яна Берзина, Стаханова и проспекте 60 лет СССР. В областном центре и других районах неоднократно вспыхивал мусор. Самое масштабное возгорание зафиксировали в поселке Добринка на площади 50 квадратных метров.

Напомним, что в Липецкой области запретили въезжать в леса на машинах из-за высокой пожароопасности.