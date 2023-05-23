22-летний мотоциклист и водитель «Ауди» пострадали в ДТП на перекрестке под Липецком

Мотоциклист и водитель иномарки пострадали в ДТП в Усмани Фото: Юлия КЛЮЕВА

В понедельник 22 мая в Усмани Липецкой области столкнулись «Ауди» и мотоциклист. ДТП случилось на перекрестке улиц Карла Маркса и Достоевского. По предварительным данным, 29-летний водитель иномарки не уступил дорогу байку, которым управлял парень 22 лет. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадали оба водителя. Они в больнице.

В том же городе на перекрестке улиц Карла Маркса и Котова произошла тройная авария. 61-летний водитель «Лады Калины», поворачивая, не пропустил «Тойоту-Камри». Потеряв управление, 22-летний водитель иномарки врезался в стоящий ВАЗ-21113. Травмы получил мужчина из отечественной машины.

Напомним, что в Грязях в лобовом ДТП с ВАЗом и «Ситроен» пострадали водители и пассажирка. Подробности здесь.