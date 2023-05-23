В Липецкой области установят более 100 камер для наблюдения за капитальным ремонтом домов

В Липецкой области камеры видеонаблюдения за ремонтом фасадов и крыш поставят на 96 домах Фото: Алина ПАЛАГИНА

ФКР Липецкой области установит видеонаблюдение за капитальным ремонтом на 96 домах. В этом сезона планируют повесить более 100 камер. Пока в регионе запись ведут 20 устройств. Жители могут следить за ходом работ на сайте ведомства в разделе «Капремонтонлайн».

Кроме того, у жильцов не потребуют денег за такую услугу, сообщает пресс-служба мэрии. Поставить камеры обязан за свой счет подрядчик, который обновляет фасад и крышу в многоэтажке.

Узнать сроки капремонта можно на интерактивной карте. Также оставить обращение липчане могут на сайте ФКР, по электронной почте info@kapremont48.ru или в социальных сетях учреждения.

Напомним, жители региона стали чаще жаловаться на оформление займов мошенниками.