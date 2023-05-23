В Липецке 18-летний безработный угнал у друга арендованную машину и врезался в столб Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке безработный 18-летний парень угнал арендованную машину. 20 мая он выпивал вместе со знакомым, который взял на время «Рено Логан». Когда хозяин дома уснул, приятель забрал ключи от машины и поехал кататься по Сырскому Руднику. Поездка длилась недолго. На улице Ударников липчанин врезался в столб.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, прибывшие на место ДПС автоиспекторы задержали пьяного угонщика. На него составили протокол об административном правонарушении. Также парень попал под уголовную статью за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения – ч.1 ст.166 УК РФ. Максимальное наказание по статье – до 5 лет лишения свободы.

Напомним, 17-летний подросток украл банковскую карту уснувшего мужчины и проиграл с нее 15 тысяч рублей в онлайн-казино. Подробности здесь.