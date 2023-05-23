Свет отключат в областной больнице, двух микрорайонах и центре Липецка в среду 24 мая

Свет отключат на восьми улицах Липецка в среду Фото: Алина ПАЛАГИНА

В среду, 24 мая, свет отключат областной больнице, центре города и двух микрорайонах – Сселках и Дачном. Специалисты будут ремонтировать электросети, сообщает пресс-служба мэрии.

С девяти утра до пяти вечера без электричества останутся жители домов на улицах Кирова дома 7 – 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85; Провинциальная; Череповецкая, 17; Шаумяна, 22, 4; Гагарина, 17, 19, 21, 26; площадь Плеханова, 65; улица Плеханова, 59, 61, 63а, 65, 67 и Пролетарская, 12. Также лампочки погаснут в Липецкой областной клинической больнице по адресу Московская, 6а.

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Напомним, в Липецкой области поставят более 100 камер для наблюдения за капитальным ремонтом домов.