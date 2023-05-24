Более 12 тысяч девятиклассников в Липецкой области сдадут ОГЭ-2023

ОГЭ в Липецкой области сдадут более 12 тысяч девятиклассников Фото: "КП" Архив

В 2023 году в Липецкой области ОГЭ сдадут более 12 тысяч девятиклассников. В эту среду, 24 мая, стартовали первые экзамены. 3 836 выпускников пишут историю, биологию и физику. Самым популярным предметом оказалась биология – ее выбрали 2 752 ученика.

Результаты придут не позднее 7 июня. С баллами можно будет ознакомиться в школах, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Во вторник, 30 мая, юные липчане будут сдавать обществознание, информатику и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), географию и химию. Основная волна ОГЭ закончится 17 июня.

Напомним, в минувший вторник, 23 мая, последние звонки в регионе прозвенели для 17 тысяч выпускников. Со школой простились пять тысяч одиннадцатиклассников.