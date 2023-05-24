Банки и строители продолжают развивать сотрудничество Все больше проектов по возведению недвижимости получают специальную аккредитацию

Фото: архив КП.

Напомним, что получение аккредитации означает, что банк провел тщательную проверку и оценку проекта. Это может дать возможность потенциальному заемщику не тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком. Выход на сделку может ускориться, затраты клиентов на ее подготовку — уменьшиться.

В мае в регионах Центральной России получили банковскую аккредитацию еще 15 строительных проектов. Как сообщают в банке «Открытие», это жилые комплексы в 7 регионах ЦФО - в Белгороде, Иваново, Семилуках. Обнинске, Костроме, Рязани, Туле и Ярославле. В частности, речь идет о ЖК "Славяноград", ЖК Донецкий, ЖК Георгиевский-2, ЖК Космос 2.0, ЖК по ул. Белкинская, Жилой комплекс "Дом у парка Победы 2-ая очередь", Жилой комплекс "Мартовский", Жилой комплекс "Овация", ЖК Мкр Левобережный, ЖК "Новеллы", ЖК "Новеллы", ЖК Премьер.

К слову, на фоне роста цен на недвижимость в целом по стране наблюдается рост спроса жителей регионов Центральной России на загородные объекты.