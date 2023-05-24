Суд над вооруженной бандой в Липецке: экс-полицейский и его сообщник отрицают вину

Фото объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области Фото: с сайта

Экс-полицейский и его сообщник, которые, по версии следствия, грабили магазины и почтовые машины в Липецкой области, не признают вину. Об этом во время судебного заседания сообщили их адвокаты. Защитники намерены доказать их невиновность по всем пунктам обвинения.

Напомним, 36-летнего липчанина обвиняют в создании банды, а его 35-летнего друга из Московской области – в участии в вооруженной группе. Также им вменяют разбой, в том числе в особо крупном размере, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

По мнению гособвинителя, бывший полицейский в январе 2021 года собрал банду. Ее участники с марта по май 2022 года совершили 7 вооруженных нападений. Злодеи в форме сотрудников ДПС и спецназа и с оружием ограбили магазин в Измалковском районе на 418 тысяч рублей, дважды нападали на заправочные станции – 26 тысяч, а также совершили 4 налета на почтовые машины.