Жителей Липецка предупреждают о сиренах пожарных машин из-за учений на НЛМК утром 25 мая Фото: Юлия КЛЮЕВА

Утром 25 мая на НЛМК в Липецке состоятся пожарно-тактические учения. Они пройдут максимально приближенно к реальности, поэтому авариные службы во время движения включат сирены и проблесковые маячки. Речь идет о пожарных машинах, каретах скорой помощи, газоспасательной спецтехнике. Липчан просят сохранять спокойствие.

Напомним, что в минувший вторник спасатели и полицейские сняли с карниза балкона на 5 этаже мужчину без трусов. Липчанин сам туда забрался. Экстренные службы долго уговаривали его вернуться в безосное место. Чудак согласился взобраться на балкон только после приезда матери - его туда затащили спасатели. Далее мужчину передали в руки медиков скорой помощи.