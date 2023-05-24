Самолеты в Липецке будут тестировать обновленную взлетно-посадочную полосу до конца недели

На Липецком аэропорте увеличили длину взлетно-посадочной полосы на 150 метров Фото: Алина ПАЛАГИНА

В эту среды, 24 мая, жители Липецка слышали гул самолета в небе. Дело в том, что на аэропорте удлинили взлетно-посадочную полосу на 150 метров. Пилоты приступили к испытаниям. Сотрудникам необходимо проверить трассу перед тем, как ей можно будет активно пользоваться.

Гражданский воздушный транспорт АН-26 несколько раз взлетал и садился, объяснили в пресс-службе регионального правительства. Экипаж тестировал выход на посадку, авиационную электросвязь и сигнальное оборудование. Пробные полеты продолжатся в течение всей недели.

Напомним, жителей областного центра предупреждают о пожарно-технических учениях на НЛМК. Утром четверга, 25 мая, горожане услышат сирены. Также аварийные службы включат проблесковые маячки.