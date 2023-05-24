Ярмарка с продуктами местных фермеров пройдет в Сокольском ДК Липецка 25 мая

В Сокольском ДК пройдет ярмарка с товарами липецких производителей Фото: Архив "КП"

В четверг, 25 мая, в Липецке пройдет ярмарка с товарами местных производителей. Торговлю развернут в Доме культуры «Сокол», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Покупателей будут ждать с восьми утра до двух дня. Фермеры привезут овощи, фрукты и молочную продукцию. Также горожан приглашают за колбасой от тамбовского предпринимателя.

Напомним, в четверг в областном центре отметят Международный день пропавших детей. Мероприятие пройдет в парке Победы. В шесть вечера заработают интерактивные площадки. Липчане смогут поучаствовать в викторинах и конкурсе асфальтных рисунков. В восемь часов горожане будут запускать в небо шары с бумажными голубями.