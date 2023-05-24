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НовостиОбщество24 мая 2023 16:39

Ярмарка с продуктами местных фермеров пройдет в Сокольском ДК Липецка 25 мая

Горожан приглашают за овощами, фруктами и колбасами
Алина ПАЛАГИНА
В Сокольском ДК пройдет ярмарка с товарами липецких производителей

В Сокольском ДК пройдет ярмарка с товарами липецких производителей

Фото: Архив "КП"

В четверг, 25 мая, в Липецке пройдет ярмарка с товарами местных производителей. Торговлю развернут в Доме культуры «Сокол», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Покупателей будут ждать с восьми утра до двух дня. Фермеры привезут овощи, фрукты и молочную продукцию. Также горожан приглашают за колбасой от тамбовского предпринимателя.

Напомним, в четверг в областном центре отметят Международный день пропавших детей. Мероприятие пройдет в парке Победы. В шесть вечера заработают интерактивные площадки. Липчане смогут поучаствовать в викторинах и конкурсе асфальтных рисунков. В восемь часов горожане будут запускать в небо шары с бумажными голубями.