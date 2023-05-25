830 платных парковочных мест на девяти улицах Липецка введут осенью 2023 года

В Липецке введут платные парковки Фото: Липецкий городской совет депутатов

В этот четверг, 25 мая, на комиссии по бюджету и муниципальной собственности депутаты горсовета обсудили парковки. В Липецке готовятся ввести платные стоянки уже осенью. 830 парковочных мест откроют на девяти улицах областного центра.

– Планируем хотя бы в начале сентября начать, – отметил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев. – Пока дата плановая.

Всего на обустройство парковок выделили 12 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Липецкого городского совета депутатов. На эти деньги устанавливают дорожные знаки, наносят разметку. Также средства идут на зарплаты рабочих.

Напомним, 27 и 28 мая в Липецке ограничат продажу алкоголя. Запрет связан с мероприятиями в честь Дня пограничника.