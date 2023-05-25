Следственный комитет проверяет случай с мальчиком, на которого упали футбольные ворота

Мальчика придавило металлическими воротами в Грязях Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

Следственный комитет проверит случай с 7-летним мальчиком, на которого упали футбольные металлические ворота. Несчастье произошло в Грязях Липецкой области 21 мая. Ребенок играл на спортивной площадке у дома №15 по улице МРЗ. Школьника увезли в больницу с травмой головы. Мальчик до сих пор лежит в реанимации.

Правоохранители опрашивают свидетелей ЧП и родителей пострадавшего. Также стражи порядка выяснят, кто следит за безопасностью на спортплощадке.

– Устанавливается тяжесть причиненного здоровью ребенка вреда, – сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. – По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Также в обстоятельствах ЧП разбирается полиция. Прокуратура области направит иск для компенсации физического и морального вреда.