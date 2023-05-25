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НовостиОбщество25 мая 2023 18:17

Банк России выпустит серебряную монету с водонапорной башней из Липецкой области 26 мая

Тираж составит три тысячи штук
Алина ПАЛАГИНА
Банк России выпустит монету с данковской достопримечательностью

Банк России выпустит монету с данковской достопримечательностью

В пятницу, 26 мая, выпустят серебряную монету с достопримечательностью из Данковского района Липецкой области. Тираж составит три тысячи штук. На трехрублевой монете выбьют изображение водонапорной башни, сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России. Сооружение также называют по фамилии изобретателя – «Шуховская башня».

Первую в мире гиперболоидную конструкцию создал советский инженер и архитектор Владимир Шухов. В 1896 году разработчик показал водонапорную установку на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде. После презентации меценат Юрий Нечаев-Мальцев купил башню и отвез в собственное имение в селе Полибино.

Напомним, с января по март жители Липецкой области взяли 2 123 кредита на жилье. Общая сумма ипотеки составила 6,4 миллиарда рублей.