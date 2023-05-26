887 выпускников Липецкой области сдают ЕГЭ по географии, химии и литературе 26 мая

В Липецкой области стартовал основной этап ЕГЭ Фото: Пресс-служба Управления образования Липецкой области.

В пятницу 26 мая стартовал основной период проведения ЕГЭ-2023. В этот день в Липецкой области 887 ребят сдают экзамены по географии, литературе и химии. Для этого оборудовали 15 пунктов.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления образования и науки, 101 выпускник сдает ЕГЭ по географии. Работа включает 31 задание. Экзамен длится 3 часа. Химию выбрали 565 учеников. Им нужно решить 34 задания за 3,5 часа. ЕГЭ по литературе напишет 221 участник. Здесь 12 заданий. Длительность – 3 часа 55 минут.

Результаты экзаменов ребята узнают до 13 июня. Напомним, что последний звонок в школах Липецкой области отзвенел 23 мая. Ровно через месяц, 23 июня, состоится праздник выпускников «Липецкие зори-2023».