Житель Липецка дал взятку в 210 тысяч сотруднице военкомата в попытке уклониться от армии Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить 25-летнего мужчину, который дал взятку в 210 тысяч рублей сотруднице военкомата. Липчанин хотел уклониться от службы в армии и получить военный билет с соответствующей отметкой. Он заплатил, и на медкомиссии у него обнаружили заболевание, дающее освобождение от призыва.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, следствие обвиняет горожанина в преступлении против государственной власти, интересов госслужбы. Его действия квалифицировали по ч.3 ст.30, п. «б» ч.4 ст.291 УК РФ «Покушение на дачу взятки должностному лицу, лично, в крупном размере, за совершение заведомо незаконных действий, если преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам».

Напомним, что в Липецке задержали подозреваемого в организации незаконной миграции. Он действовал в составе группы. Подробности здесь.