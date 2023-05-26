На Звездном в Липецке для переселенцев из аварийного жилья строят три дома

Липецкая область планирует завершить программу переселения из аварийного жилья в 2023 году Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецке в микрорайоне «Звездный» строят три многоэтажки для переселенцев из аварийного жилья. В многоэтажке по улице Виктора Музыки работы завершили на 50%, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Специалисты возвели кирпичные стены и приступили к инженерным коммуникациям. Также обустраивают лифт. Дом должны сдать к зиме. Липчане смогут заехать в 152 новые квартиры в декабре. При этом жилплощадь некоторых собственников вырастет.

Регион планирует закончить программу переселения из аварийного жилья не в 2025 году, а уже в текущем. Всего в области строят 18 многоэтажных домов.

Напомним, в Липецкой области 11 врачам выпишут премии на 1,1 миллиона рублей. Два хирурга получат по 250 тысяч. Шести медикам вручат по 50 тысяч, еще трем – по 100.