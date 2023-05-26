«Липецкий пассажирский транспорт» предложили приватизировать

фотография пресс-службы Липецкого городского совета депутатов

Муниципальное предприятие «Липецкий пассажирский транспорт» планируют включить в Прогнозный план приватизации на 2023 год. Депутаты обсудили вопрос на комиссии горсовета. Балансовую стоимость организации оценили в полтора миллиарда рублей.

По указу Президента РФ администрация города должна преобразовать или ликвидировать все МУПы до 1 января 2025 года. Мэрия предложила перевести «Липецкпассажиртранс» из унитарного предприятия в акционерное общество, сообщает пресс-служба горсовета. Однако председатель департамента транспорта Евгений Чекрыжов добавил, что акции компании останутся у муниципалитета.

Напомним, также в областном центре готовятся приватизировать аварийный «Профилакторий» Военного городка. Разрушенное здание оценили в один рубль. Мэрия ищет инвестора для постройки.