Питьевую воду отключат в детской поликлинике №3 в Липецке 27 мая

Холодную воду отключат на одной улице областного центра в субботу Фото: Алина ПАЛАГИНА

В субботу, 27 мая, в Липецке отключат питьевую воду в детской поликлинике №3 на улице Гагарина, 115/4. Сотрудники водоканала будут проводить плановые ремонтные работы. Краны пересохнут с десяти утра до восьми вечера, сообщает пресс-служба «РВК-Липецк». Воду привезут к поликлинике.

Специалисты предупреждают, что после включения вода может какое-то время течь мутной. Горожанам приносят извинения за временные неудобства. Чтобы получить дополнительную информацию, звоните по номерам: *6048, 236-048.

Напомним, 27 мая в регионе ожидают облачную с прояснениями погоду. В темное время суток обещают от 10 до 15 градусов тепла. Ночью осадков не предвидится. Днем же пройдут небольшие дожди с грозами. Воздух прогреется до +23+28 градусов.