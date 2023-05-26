Полный запрет на запуск салютов и дронов ввели в Липецкой области

В Липецкой области запретили использовать любые беспилотники и пиротехнику Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В эту пятницу, 26 мая, в Липецкой области провели заседание оперативного штаба. На территории региона полностью запретили использовать пиротехнику и любые виды беспилотников. Жителям нельзя запускать салюты и дроны.

Беспилотные летательные аппараты смогут применять только силовики и сотрудники госструктур, об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. С пиротехническими изделиями – без исключений.

Напомним, в прошлую пятницу, 19 мая, липецкий авиацентр отметил круглую дату – 70-летний юбилей. Губернатор региона Игорь Артамонов поздравил летчиков с праздником и вручил награды. На данный момент личный состав авиацентра выполняет задания в рамках специальной военной операции.