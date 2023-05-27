В Липецке полицейские по камерам нашли 15-летнего подростка, сбившего на самокате женщину

В Липецке 15-летний подросток сбил пешехода Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Днем четверга, 18 мая, в Липецке 15-летний подросток на самокате сбил женщину. Инцидент произошел на улице Октябрьская.

59-летняя горожанка шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Юный водитель не уступил дорогу и врезался в липчанку, сообщает пресс-служба регионального УМВД. После этого подросток испугался и быстро уехал. Потерпевшей вызвали скорую.

Полицейские просмотрели камеры и отследили парня. Оказалось, что ребенок нарушил еще одно ПДД – катался на самокате вместе с пассажиркой. Правоохранители начали административное расследование.

Напомним, 25-летний житель областного центра дал взятку в 210 тысяч рублей сотруднице военкомата. Мужчина попытался уклониться от армии. Липчанин заплатил, чтобы на медкомиссии у него нашли болезнь, с которой не берут на службу. Теперь парня ждет суд.