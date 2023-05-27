Водитель «УАЗ Патриот» разбился насмерть под Липецком, пассажира авто увезли в больницу

В Становлянском районе Липецкой области в ДТП погиб водитель "УАЗ Патриот" Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В эту субботу, 27 мая, в Становлянском районе Липецкой области произошло смертельное ДТП. 55-летний водитель «УАЗ Патриот» ехал по грунтовой дороге Толстая Дубрава – Семенек и не справился с управлением. Машина перевернулась, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Автомобилист погиб на месте. Также в салоне находился 30-летний пассажир. Мужчину увезли в больницу. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

Пассажир отечественного авто пострадал Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Напомним, в этот же день в Липецке в аварии получил травмы 56-летний мотоциклист. ДТП случилось днем на улице Папина, 2б.

Предварительно, 69-летняя водитель «Датсун», поворачивая налево к пожарной части, не пропустила байкера вперед. Причину аварии выяснят сотрудники Госавтоинспекции.