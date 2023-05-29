52-летний водитель «Дэу» погиб в ДТП со «Шкодой» на трассе Липецк – Данков

В Липецкой области в аварии погиб 52-летний мужчина Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Утром минувшего воскресенья, 28 мая, в Липецком районе произошла смертельная авария. На трассе Липецк – Данков столкнулись две иномарки. 52-летний водитель «Дэу» погиб на месте. 44-летнйи мужчина за рулем «Шкоды» попал в больницу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В тот же день в ДТП пострадали три человека. В Ельце на улице Задонская 34-летний автомобилист на ВАЗ-2114 столкнулся с «Ладой Калиной». Во второй машине ехали 43-летний водитель и 23-летний пассажир. Липанам вызвали скорую.

Напомним, в субботу, 27 мая, в Становлянском районе на «УАЗ Патриот» насмерть разбился 55-летний мужчина. Водитель не справился с управлением – машина перевернулась. Также в аварии получил травмы 30-летний пассажир авто.