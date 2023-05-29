4 562 выпускника Липецкой области пишут ЕГЭ по русскому языку 29 мая

В Липецкой области ЕГЭ по русскому пишут более четырех тысяч выпускников Фото: Пресс-служба Управления образования Липецкой области.

В этот понедельник, 29 мая, в Липецкой области ЕГЭ по русскому языку сдают 4 562 выпускника. Пункты проведения экзамена организовали в 44 школах региона. Юные липчане пишут предмет три с половиной часа. Минимальный порог по русскому для получения аттестата – 24 балла.

Работы проверит комиссия из 87 преподавателей. Результаты появятся не позднее 16 июня, сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области. В среду, 1 июня, выпускникам предстоит сдать следующий обязательный экзамен – математику.

Напомним, ОГЭ-2023 в регионе сдадут около 12 тысяч девятиклассников. 24 мая школьники писали первые предметы – биологию, историю и физику. Узнать баллы ученики смогут не позже 7 июня.