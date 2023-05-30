Труп нашли возле продуктового магазина на улице Юбилейная в Липецке

Прохожие обнаружили труп и позвонили в полицию

В этот понедельник, 30 мая, в Липецке на улице Юбилейная возле продуктового магазина нашли труп. Тело обнаружили прохожие, сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

Горожане сразу позвонили в полицию. На месте происшествия работают медики. На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают личность погибшего.

– Проверку проводят сотрудники отдела полиции №6, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Также на месте ЧП разбираются следователи регионального СУ СКР. Стражи порядка проведут доследственную проверку.

– На данный период никаких данных о насильственной смерти нет, – отметили lipetsk.kp.ru в пресс-службе СУ СК по Липецкой области.

Напомним, 36-летнего жителя Усмани обвиняют в смертельном избиении посетителя кафе.