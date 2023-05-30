Елецкого подполковника полиции нашли застреленным дома в Липецкой области

В Липецкой области нашли мертвым начальника тыла Елецкого МВД на транспорте Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области подполковника полиции обнаружили застреленным дома. О трагедии стало известно в этот вторник, 30 мая. Правоохранитель работал начальником тыла Елецкого МВД на транспорте.

По предварительной информации, родители нашли 50-летнего Александра Бурлакова с простреленной грудью. Возле полицейского лежало его охотничье ружье. Обстоятельства происшествия выясняют следователи, сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Липецкой области.

Напомним, в областном центре на улице Юбилейная возле магазина нашли труп. Полицию вызвали прохожие. Стражи порядка устанавливают личность погибшего. На данный момент следователи не обнаружили никаких признаков насильственной смерти. Причину установят после судмедэкспертизы.