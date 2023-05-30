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НовостиОбщество30 мая 2023 12:08

Дорогу на улице Семашко начали ремонтировать в Липецке

Подрядчик разбирает бортовые камни
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке на улице Семашко специалисты положат два слоя нового асфальта

В Липецке на улице Семашко специалисты положат два слоя нового асфальта

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецке начали ремонтировать дорогу по улице Семашко. На данный момент подрядчик разбирает бортовые камни, сообщила пресс-служба регионального правительства. Затем специалисты снимут изношенное покрытие и положат новый асфальт в два слоя.

Также рабочие восстановят тротуары и бордюры. Останется заменить дорожные знаки и нанести разметку. Кроме того, на Семашко появятся два новых светофора и дополнительная ограда для пешеходов. По контракту с ремонтом должны закончить до конца лета.

Напомним, на мосту в селе Боринское продолжается капитальный ремонт. В апреле переправу полностью разобрали. Теперь подрядчик устанавливает новые береговые опоры. На работы выделили 115 миллионов рублей.