Из-за ремонта электросетей свет отключат на четырех улицах Липецка в среду 31 мая

В Липецке отключат свет на 4 улицах в среду Фото: Алина ПАЛАГИНА

В среду, 31 мая, в Липецке отключат свет на четырех улицах. Специалисты будут ремонтировать электросети, сообщила пресс-служба мэрии. Лампочки погаснут в квартирах горожан с десяти утра до пяти вечера.

Без электричества останутся жители домов по улицам Гагарина, 110, 110а, 112, 145; Коцаря, 14, 3а; Стаханова, 63, 65, 67 и переулку Данковский. Чтобы получить дополнительную информацию, звоните по бесплатному номеру «Россети Центр»: 8-800-220-0-220. Диспетчеры отвечают круглосуточно.

Напомним, также 31 мая в областном центре перекроют холодную воду жителям домов на 18 улицах. Сотрудники водоканала проведут плановые ремонтные работы. По каким адресам отключат воду, читайте по ссылке.