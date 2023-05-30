ОРВИ заболели 4 108 человек за неделю в Липецкой области

В Липецкой области по одному человек заразились гриппами A(H3N2) и В Фото: Алина ПАЛАГИНА

За неделю в Липецке области ОРВИ заболели 4 108 человек. Больше половины заразившихся – дети до 14 лет. Грипп подхватили два жителя региона, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. У одного липчанина нашли грипп В, а у второго – A(H3N2).

Большая часть пациентов с острыми респираторными инфекциями приходится на областной центр. В больницы Липецка с симптомами ОРВИ обратились 2 735 горожан. За неделю показатель заболеваемости снизился на 12%.

Результаты анализов показали, что в регионе преобладают риновирусы – 43%, парагрипп – 20% и адено-, РС- и вирусы гриппа – по 7-10%. Врачи предостерегают липчан от самолечения. Медики советуют даже с первыми признаками простуды сразу обращаться в поликлиники.

Напомним, 11 врачам в Липецкой области вручат премии на общую сумму в 1,1 миллиона рублей.