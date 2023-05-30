Ларису Кудаеву выбрали новым председателем Федерации профсоюзов в Липецкой области

фотография с официального сайта Федерации профсоюзов Липецкой области Фото: с сайта

В этот вторник, 30 мая, Федерация профсоюзов Липецкой области провела внеочередную конференцию. На повестке дня стоял выбор руководителя.

Новым председателем региональной организации профсоюзов стала Лариса Кудаева. До этого женщина возглавляла объединенную АО «Газпром газораспределение Липецк», сообщили в пресс-службе областного управления внутренней политики.

Ранее должность председателя Федерации 27 лет занимал Анатолий Жидких. В апреле текущего года мужчина оставил пост по собственному желанию.

Напомним, бывшего прокурора Алексея Кащеева назначили исполняющим обязанности руководителя региональной Госжилинспекции. Прежний и.о. Юрий Букреев теперь курирует восстановительные работы Липецкой области в Володарском районе.