За запуск салютов и дронов жителям Липецкой области грозят штрафы до 50 тысяч с 1 июня

Какие штрафы грозят за нарушение запрета на запуск салютов и беспилотников Фото: Юлия КЛЮЕВА

С четверга, 1 июня, в Липецкой области начнет действовать запрет на использование пиротехники и любых беспилотников. За нарушения жителей будут штрафовать, сообщили в пресс-службе регионального управления потребительского рынка и ценовой политики.

Липчанам грозит наказание по статье 11.4 КоАП «Нарушение правил использования воздушного пространства». Граждане заплатят от 20 до 50 тысяч рублей, а должностные лица – от 100 до 150 тысяч. Юридические лица будут штрафовать от 250 до 300 тысяч. Также их деятельность могут приостановить на период до 90 суток.

Напомним, решение о запрете приняли на заседании оперативного штаба 26 мая. Жители региона не смогут запускать салюты и фейерверки. Пользоваться личными дронами тоже нельзя – независимо от их размера. Исключения сделают только для беспилотников сотрудников госструктур и силовых ведомств.