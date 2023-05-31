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НовостиПроисшествия31 мая 2023 7:28

Водитель «БМВ» сбил 18-летнюю девушку на проспекте 60 лет СССР в Липецке

Горожанка попала в больницу
Алина ПАЛАГИНА
Иномарка сбила 18-летнюю девушку в Липецке

Иномарка сбила 18-летнюю девушку в Липецке

Фото: Алина ПАЛАГИНА

Вечером минувшего вторника, 30 мая, в Липецке на проспекте 60 лет СССР произошло ДТП. По предварительной информации, 37-летний водитель «БМВ» сбил девушку. 18-летняя горожанка попала в больницу, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

За сутки на дорогах региона инспекторы зафиксировали 3 658 нарушений ПДД. Девять липчан ехали за рулем в пьяном виде, 106 автомобилистов – без ремня безопасности. Нарушителей привлекли к административной ответственности.

Камеры записали 3 298 случаев, когда водители неправильно парковались, превышали скорость и выезжали на встречную полосу. Также в Липецкой области зарегистрировали 18 фактов механического столкновения.

Напомним, пьяному водителю «Форда» грозит до семи лет колонии за аварию с пострадавшими.