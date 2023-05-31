Водитель «БМВ» сбил 18-летнюю девушку на проспекте 60 лет СССР в Липецке

Иномарка сбила 18-летнюю девушку в Липецке Фото: Алина ПАЛАГИНА

Вечером минувшего вторника, 30 мая, в Липецке на проспекте 60 лет СССР произошло ДТП. По предварительной информации, 37-летний водитель «БМВ» сбил девушку. 18-летняя горожанка попала в больницу, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

За сутки на дорогах региона инспекторы зафиксировали 3 658 нарушений ПДД. Девять липчан ехали за рулем в пьяном виде, 106 автомобилистов – без ремня безопасности. Нарушителей привлекли к административной ответственности.

Камеры записали 3 298 случаев, когда водители неправильно парковались, превышали скорость и выезжали на встречную полосу. Также в Липецкой области зарегистрировали 18 фактов механического столкновения.

Напомним, пьяному водителю «Форда» грозит до семи лет колонии за аварию с пострадавшими.