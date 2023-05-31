Под Липецком 24-летний водитель «Хендай» врезался в столб и попал в больницу

Водитель иномарки попал в аварию на подъезде к Липецку Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Утром минувшего вторника, 30 мая, в Липецком районе в аварию попал водитель «Хендай». 24-летний парень подъезжал к областному центру. Автомобилист не справился с управлением и врезался в столб. Липчанин попал в больницу, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В тот же день ДТП произошло в Тербунском районе на трассе Березовка с примыканием к дороге Тербуны – Набережное – Волово. 33-летний мужчина на мопеде также не удержал управление и съехал в кювет. Водителя увезла машина скорой помощи.

Напомним, на проспекте 60 лет СССР в Липецке 37-летний горожанин на «БМВ» сбил 18-летнюю девушку. Липчанка получила травмы. За сутки жители региона нарушили ПДД 3 658 раз. Сотрудники Госавтоинспекции остановили девять пьяных водителей.