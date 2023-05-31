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НовостиОбщество31 мая 2023 8:55

46 экологичных автобусов передадут Липецкой области на следующей неделе

Ключи вручит министр природных ресурсов и экологии России
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкую область доставят 46 новых автобусов

В Липецкую область доставят 46 новых автобусов

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкая область получит 46 новых экологичных автобусов. Транспорт передадут на следующей неделе. Ключи планирует вручить министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, сообщили в пресс-службе горсовета.

В прошлом году область закупила 25 газомоторных автобусов. Деньги выделяли из регионального бюджета.

Напомним, в апреле в областной центр доставили 46 новых автобусов «ЛиАЗ». Общественный транспорт ездит на газомоторном топливе, поэтому его относят к пятому экологическому классу. В салоне помещаются 108 пассажиров.

Специалисты оборудовали автобусы кондиционерами, камерами видеонаблюдения, электро-табло и USB-зарядками. Людям с нарушениями зрения будет помогать встроенная система звуковой ориентации.