46 экологичных автобусов передадут Липецкой области на следующей неделе

В Липецкую область доставят 46 новых автобусов Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкая область получит 46 новых экологичных автобусов. Транспорт передадут на следующей неделе. Ключи планирует вручить министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, сообщили в пресс-службе горсовета.

В прошлом году область закупила 25 газомоторных автобусов. Деньги выделяли из регионального бюджета.

Напомним, в апреле в областной центр доставили 46 новых автобусов «ЛиАЗ». Общественный транспорт ездит на газомоторном топливе, поэтому его относят к пятому экологическому классу. В салоне помещаются 108 пассажиров.

Специалисты оборудовали автобусы кондиционерами, камерами видеонаблюдения, электро-табло и USB-зарядками. Людям с нарушениями зрения будет помогать встроенная система звуковой ориентации.