Липецкий зоопарк будет работать бесплатно для детей младше 14 лет 1 июня Фото: Юлия КЛЮЕВА

К четвергу, 1 июня, Липецкий зоопарк подготовил подарок для юных горожан. В Международный день защиты детей сотрудники зверинца сделают бесплатный вход для ребят младше 14 лет.

Однако юных гостей должны сопровождать взрослые, сообщили в пресс-службе мэрии. С собой нужно принести свидетельство о рождении. Если ребенку уже исполнилось 14, то билет будет платным.

Зоопарк можно посетить с восьми утра до десяти вечера. Кассы перестают работать в девять часов.

Напомним, lipetsk.kp.ru собрала афишу мероприятий, которые пройдут в областном центре на День защиты детей. Инклюзивную программу подготовили городские библиотеки. В парках устроят концерты и анимационные шоу. Куда сходить с ребенком в праздник, читайте по ссылке.