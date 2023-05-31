Садоводчество заплатит 100 тысяч штрафа за самостоятельное отключение света жильцам

Липецкий УФАС оштрафовал садоводческое товарищество за самовольное отключение света Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке садоводческое товарищество оштрафовали за самостоятельное отключение света жильцам. Однако по правилам оставлять собственников без электричества может только сетевая организация. На перебои с электроэнергией липчане пожаловались в ОАО «ЛЭСК».

Энергосбытовая компания просила СНТ прекратить нарушения, но безрезультатно. Тогда компания обратилась в антимонопольную службу. Сотрудники выяснили, что электричество поступает к жильцам через сети садоводчества.

Председатель уверяла, что не знает про опосредованное подключение. Доказательства же говорили об обратном, сообщили в пресс-службе УФАС по Липецкой области. В итоге СНТ должно заплатить штраф в 100 тысяч рублей.

Напомним, два ЧОПа обманом выиграли торги на охрану школ в Липецке. В деле разбирались специалисты антимонопольной службы.