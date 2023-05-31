25-летний парень попал в больницу после падения с пятого этажа на 15 микрорайоне в Липецке

Житель Липецка выпал из окна собственной квартиры Фото: Алина ПАЛАГИНА

Вечером минувшего вторника, 30 мая, в Липецке на улице 15 микрорайон произошел несчастный случай. По предварительным данным, 25-летний парень выпал из окна собственной квартиры на пятом этаже. Горожанин попал в больницу.

В каком состоянии находится липчанин сейчас, пока неизвестно. Врачи передали правоохранителям информацию о случившемся.

– В медицинском учреждении сообщили, что к ним поступил мужчина с характерными при падении с высоты травмами, – рассказали lipetsk.kp.ru в пресс-службе УМВД по Липецкой области. – Проверку проводит отдел полиции №3.

Напомним, 30 мая в областном центре на улице Юбилейная нашли мертвого мужчину. Прохожие обнаружили труп возле продуктового магазина. В обстоятельствах происшествия разбираются полицейские и следователи.