В ДТП с перевернувшимся ВАЗом на трассе под Липецком погиб 28-летний пассажир

В Липецком районе 27-летний водитель ВАЗа не справился с управлением Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувшую среду, 31 мая, в Липецком районе на трассе Тюшевка – Кузьминские Отвержки произошло ДТП. 27-летний водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением – машина съехала в кювет и перевернулась.

28-летний пассажир умер в больнице от полученных травм. Парень ехал без ремня безопасности, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

За сутки липчане нарушили ПДД 3 860 раз. Сотрудники Госавтоинспекции остановили девять пьяных автомобилистов. 102 водителя сидели за рулем, не пристегнувшись. Дорожные камеры записали 3 523 случая, когда жители региона превышали скорость, выезжали на встречную полосу и неправильно парковались.

Напомним, 24-летний водитель «Хендай» попал в больницу после ДТП. Парень не удержал управление и врезался в фонарный столб.