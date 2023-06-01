Пенсионерка на «Мицубиси» сбила 10-летнего мальчика и врезалась в «Ауди» в Липецке

В Липецкой области в авариях пострадали два ребенка Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувшую среду, 31 мая, в ДТП пострадали два ребенка. Предварительно, в Липецке на улице Циолковского пенсионерка за рулем «Мицубиси» сбила 10-летнего мальчика. После этого 66-летняя водитель врезалась в стоящую рядом «Ауди». Школьника увезли на скорой, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В тот же день в Добринском районе КамАЗ столкнулся с мопедом, на котором ехал 13-летний подросток. Грузовиком управлял 43-летний мужчина. Мальчик попал в больницу с травмами.

Напомним, в Липецком районе произошла авария с на трассе Тюшевка – Кузьминские Отвержки. 27-летний водитель ВАЗ-2110 не удержал управление и съехал с дороги. Машина перевернулась. 28-летний пассажир отечественного авто умер в больнице.