20-летняя пассажирка «Дэу Нексия» пострадала в аварии с КамАЗом на Московской в Липецке

В Липецке в ДТП пострадала 20-летняя пассажирка иномарки Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В минувшую среду, 31 мая, в Липецке на улице Московская КамАЗ столкнулся с «Дэу Нексия». За рулем иномарки сидел 37-летний горожанин. На грузовике ехал 34-летний водитель, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В результате аварии пострадала 20-летняя пассажирка корейского авто. Девушку увезли на скорой.

Напомним, в тот же день в ДТП пострадали два ребенка. По предварительной информации, на улице Циолковского в областном центре 66-летняя женщина на «Мицубиси» сбила 10-летнего мальчика.

В Добринском районе столкнулись мопед и грузовик. За рулем КамАза сидел 43-летний мужчина. 13-летний подросток, который ехал на двухколесном транспорте, получил травмы. Мальчик попал в больницу.