Начальник УМВД по Липецкой области подал в отставку

Начальник управление МВД по Липецкой области подал рапорт об отставке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшую среду, 31 мая, начальник УМВД по Липецкой области Олег Латунов подал в отставку. Правоохранитель принял решение об уходе после критики министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

30 мая во время заседания коллегии министерства внутренних дел Колокольцев указал на «системные просчеты» руководства регионального управления МВД, а также в работе по профессиональной подготовке личного состава, пишет информагентство.

Напомним, генерал-майора назначили на должность начальника в декабре 2019 года. Ранее мужчина работал заместителем главы УМВД по Курской области.

Латунов Олег Михайлович родился 17 июля 1972 года в Астраханской области. Там же окончил педагогическое училище имени Н.К. Крупской. Затем поступил в Волгоградскую академию МВД России. В 2007 году получил диплом по специальности «Правоохранительная деятельность» и квалификацию «Юрист».