В Липецкую область приедут 200 жителей обстреливаемых районов Белгородчины

Липецкая область примет 200 взрослых и детей из районов Белгородчины Фото: Алина ПАЛАГИНА

Из-за обстрелов ВСУ ситуация в Белгородской области ухудшается. Особенно тяжело приходится Грайворонскому и Шебекинскому городским округам. Поэтому губернатор Вячеслав Гладков попросил соседние и дальние регионы организовать у себя летний отдых для семей с детьми. Липецк не смог остаться в стороне.

– Сегодня проговорил с губернатором Липецкой области Игорем Георгиевичем Артамоновым, – написал в телеграм-канале Гладков. – Договорились о том, что 200 человек – это семьи с маленькими детьми – уедут в Липецкую область.

Также жители Белгородчины приедут в Воронежскую, Томскую, Пензенскую, Калужскую и Ярославскую области, Ставропольский край, республику Крым и Северную Осетию-Аланию. Всего регионы примут 1500 человек.

Напомним, ранее Игорь Артамонов сообщил о создании пунктов временного размещения для белгородцев.