Водитель «Ниссана» сбил 65-летнюю пенсионерку на Карла Маркса в Ельце

В Липецкой области в ДТП пострадала пожилая женщина Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Утром минувшего четверга, 1 июня, в Ельце Липецкой области в ДТП пострадала пенсионерка. Предварительно, на улице Карла Маркса 52-летний водитель «Ниссана» сдавал назад и сбил пожилую горожанку. 65-летнюю женщину увезли в больницу, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

За сутки липчане нарушили ПДД 3 836 раз. Инспекторы поймали шесть пьяных автомобилистов. 71 водитель ехал без ремня безопасности.

Нарушителей привлекли к административной ответственности. Дорожные камеры записали 3 536 случаев, когда жители региона нарушали правила парковки, выезжали на встречную полосу и превышали скорость.

Напомним, 1 июня в Липецкой области сгорели две бани. Ночью пожар случился в поселке Лев Толстой, а вечером – в селе Кореневщино.