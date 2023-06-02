Полковника Сергея Кадыкова назначили врио начальника управления МВД по Липецкой области

Обязанности начальника УМВД по Липецкой области временно исполняет Сергей Кадыков Фото: Юлия КЛЮЕВА

Временно исполняющим обязанности главы УМВД по Липецкой области назначили Сергея Кадыкова. Об этом lipetsk.kp.ru сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Полковник юстиции также занимает должность заместителя руководителя управления – начальника СУ.

Напомним, в минувший четверг появилась информация об отставке главы областного управления МВД Олега Латунова. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, генерал-майор подал рапорт после критики министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

– На данный момент Олег Латунов находится в официальном отпуске, – рассказали lipetsk.kp.ru в региональном УМВД.

Отметим, генерал-майора перевели в липецкое управление МВД в декабре 2019 года. До этого правоохранитель работал заместителем начальника УМВД по Курской области.