40 семей из шести аварийных домов переселили в новые квартиры в Лебедяни

В Липецкой области 40 семьям вручили ключи от новых квартир Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Лебедяни Липецкой области жители шести аварийных домов заселились в новую пятиэтажку. Ключи вручили 40 семьям, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В доме сделали 30 новых однокомнатных и 10 двухкомнатных квартир. Специалисты выполнили чистовую отделку, установили сантехнику и электрические плиты.

До конца года в районе планируют переселить из аварийного жилья более 100 человек. На данный момент рабочие возводят еще три дома. Два находятся в райцентре, третий – в селе Троекурово.

Напомним, в областном центре во время ремонта драмтеатра имени Толстого нашли советскую фреску. Роспись спрятали от глаз посетителей во время прошлой реконструкции около 20 лет назад.